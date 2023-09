Lazio Women, la carica di Goldoni: "Questo weekend si ricomincia!" - VIDEO

Eleonora Goldoni è uno dei nuovi, e più attesi, volti della Lazio Women. L'ex calciatrice del Sassuolo è sbarcata nella Capitale in estate e ora è pronta a scendere in campo in vista dell'inizio della stagione. L'attaccante ha quindi espresso tutte le sue sensazioni in un post social: "Quella sensazione lì..si proprio quella di quando indossi gli scarpini da calcio e sta per iniziare una nuova stagione. Quella fortuna, quella passione, quella possibilità, quel momento. La maggior parte delle volte lo fai in automatico, lo dai per scontato, ma se ci pensi non lo è. Quell’amore grande che va sulle montagne russe ma che non passa mai. E proprio perché sei una persona di cuore allora ricordati di quel gesto, indossare gli scarpini..apprezzalo, perché non è vero che puoi farlo sempre, goditelo, perché non aspettavi altro e vivitelo con la stessa intensità di quando eri bambina. E chissene frega se il cuore per il calcio ti batte dappertutto e fa rumore, ascoltalo perché ti fa vivere a pieno e non ti tiene sveglia. Eh già..sarà che questo weekend ricominciano i campionati".