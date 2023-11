Lazio Women, la Goldoni applaude Sinner: “Una di quelle sere…”- FOTO

WEBTV PAROLO: "DERBY BLOCCATO, C'ERA MOLTA PAURA. SU VECINO E KAMADA..." VIDEO Alla presentazione del libro "Quando giochi", l'ex calciatore della Lazio Marco Parolo ha detto la sua riguardo l'attuale momento del club biancoceleste. Queste le sue parole: "Nel libro racconto il mio passato, parlando delle varie... Alla presentazione del libro "Quando giochi", l'ex calciatore della Lazio Marco Parolo ha detto la sua riguardo l'attuale momento del club biancoceleste. Queste le sue parole: "Nel libro racconto il mio passato, parlando delle varie... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | GIMENEZ ROMPE IL SILENZIO: "ECCO COME STANNO LE COSE" Santiago Gimenez prende posizione sul suo futuro. Nelle scorse ore, l'agente Morris Pagniello aveva confermato l'interessamento, tra le altre, anche della Lazio per il giovane attaccante: "Ne abbiamo parlato con Inter, Milan, Lazio e... Santiago Gimenez prende posizione sul suo futuro. Nelle scorse ore, l'agente Morris Pagniello aveva confermato l'interessamento, tra le altre, anche della Lazio per il giovane attaccante: "Ne abbiamo parlato con Inter, Milan, Lazio e...