Lazio Women, la squadra celebra il 25 novembre: 'Un rosso alla violenza' - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Oggi, 25 novembre 2023, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sono tante le iniziative della Lega Serie A per ricordare un tema così importante, e la Lazio non vuole essere da meno. Con un video pubblicato sui propri profili social, la società, in particolare la squadra della Lazio Women, si è unita alla campagna 'Un rosso alla violenza'. Il filmato recita: "Chi ti vuole bene non ti ferisce. Non ti mente. Non ti usa. Non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta". Di seguito il video.