Lazio Women, la stagione si decide oggi? Contro il Napoli sfida d'alta quota

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sarà stato un risveglio pieno di tensione quello per le ragazze di mister Sanderra in vista della partita di oggi. Alle ore 15, infatti, la Lazio Women ospiterà il Napoli Femminile in una partita che potrebbe rivelarsi importantissima per la vittoria finale del campionato e la qualificazione in Serie A. Tra le biancocelesti, prime, e le partenopee, seconde, ci sono solo due punti di distacco: una vittoria della Lazio Women significherebbe volare a +5 con solo tre partite al termine della stagione, una sconfitta potrebbe significare secondo posto e zona playoff (chi si qualifica secondo in classifica si giocherà la promozione con la nona classifica in Serie A). Da tenere d'occhio sarà anche il Cittadella, terzo in classifica con 63 punti (1 sotto al Napoli, 3 sotto la Lazio) e che proverà ad approfittare di questo big match per risalire di posizioni.