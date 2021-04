Lazio Women, Labate: "Gioco a calcio grazie a mio cugino, sogno di laurearmi"

Una delle protagoniste di questa stagione della Lazio Women è sicuramente Camilla Labate, arrivata a gennaio dal San Marino. L'attaccante classe '99 veste la maglia numero 71 (numero speciale nel modo Lazio) e ha tanta voglia di conquistare la Serie A insieme a Carolina Morace e alle sue compagne. La biancoceleste si è raccontata nell'intervista rilasciata a Lazio Style Magazine: "Il mio idolo più grande, con cui ho anche avuto la fortuna di giocare insieme, è Elisa Bartoli, attuale capitano della Roma. E un mix di esplosività oltre che di leggerezza. Mette davvero tanto impegno in ogni cosa che fa, sia dentro che fuori dal campo ed è anche una splendida ragazza. Le voglio molto bene".

TEMPO LIBERO - "Oltre allo studio, sono al secondo anno di Scienze Motorie, mi piace molto leggere, sentire musica, fare delle lunghe passeggiate e fare shopping".

PRE PARTITA - "Se ascolto una canzone in particolare prima di scendere in campo?In realtà ho una playlist precisa, fatta proprio per il pre partita, che ascolto sempre prima di scendere in campo. Ci sono tante canzoni, per lo più degli Imagine Dragons perché mi trasmettono la giusta carica".

TIFOSA NUMERO 1 - "Chi è la mia più grande tifosa? E' da sempre mia madre, la mia colonna portante, che sin da quando ero una bambina ha fatto tanti sacrifici per far sì che vivessi la mia passione che è il calcio. Oltre a lei c'è poi il mio miglior amico Claudio che mi segue in tutto e per tutto e mi dedica molto del suo tempo a supportarmi e spesso a crederci più di quanto non faccia io. E' l'amico che tutti vorrebbero, gli voglio un gran bene".

TATUAGGI - "Ne ho 8 sparsi per il corpo, quasi tutti piccoli ma mi piacciono da morire e ho sempre molte idee per nuovi tatuaggi, perciò voglio tatuarmi ancora a lungo (ride, ndr)".

AMORE PER IL CALCIO - "Sin dai primi mesi, mia madre mi portava al campo a vedere giocare mio fratello, più grande di me di 12 anni, e i suoi amici mi presero a giocare con loro con la palla quando ancora non sapevo stare bene su due gambe. Ho anche un cugino poco più grande di mio fratello, con cui giocavo per strada che mi ha spinto ad entrare nella sua squadra di calcio a 5 quando avevo soli 5 anni. A lui devo l'inizio di questa mia avventura".

SERATA IDEALE - "La mia serata ideale? Pizza e gelato a casa con gli amici a ridere e scherzare. Cibo e amici penso siano una combo perfetta".

RAPPORTO CON I SOCIAL - "Uso specialmente Whatsapp e Instagram. Quest'ultimo soprattutto perché seguo molte pagine dedicate all'arte, oltre che al calcio e al cibo (ride, ndr)".

GIORNATA TIPO - "Inizio facendo un po' di risveglio muscolare appena alzata, poi doccia, colazione e studio. Dopodiché nel pomeriggio studio ancora e vado ad allenarmi. Quando torno ceno e prima di andare a dormire studio o leggo qualcosa".

SOGNO FUORI DAL CAMPO - "Sicuramente sogno di laurearmi e prendere la specializzazione in nutrizione sportiva per poter lavorare con gli atleti possibilmente".