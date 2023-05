Lazio Women, lo spogliatoio non si scioglie: il bellissimo messaggio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non sono sufficienti la sconfitta contro il Napoli Femminile, che è costata alla Lazio Women il primo posto in classifica, e neanche il cambio di allenatore. Le biancocelesti non mollano e fino alla fine sognano di conquistare una promozione in Serie A complicata, ma non impossibile. Per caricarsi le ragazze del nuovo tecnico Grassadonia, hanno appeso nello spogliatoio un messaggio da leggere e tenere ben chiaro in mente per questo finale di stagione: "Posso accettare la sconfitta, tutti falliscono in qualcosa. Ma non posso accettare di rinunciare a provarci. Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere".