Lazio Women, niente panico! Goldoni rassicura: “La sconfitta è…”-FOTO

La sconfitta in casa contro il Cesena è stato un boccone amaro da mandare giù per la Lazio Women che, fin qui, non aveva mai sbagliato un colpo in campionato: sette vittorie consecutive in altrettante giornate e il primo posto, in solitaria, in classifica. Le biancocelesti restano comunque in vetta, ma con loro ci sono anche la Ternana e le romagnole. Domenica avranno l’occasione di rifarsi, di nuovo al Fersini, contro il Chievo Verona Women. La partita della settimana scorsa è il punto da cui ripartire per riprendere il cammino verso la tanto agognata promozione, ne è convintissima Eleonora Goldoni come testimonia il suo ultimo post su Instagram. Questa la sua riflessione: “Puoi sbagliare migliaia di volte ma se ci provi non fallirai mai. Una caduta in un percorso é una grande opportunità per analizzarsi, per imparare, per affrontare le giornate con dedizione e voglia di trovare soluzioni. Una sconfitta è una lezione preziosa, una tappa importante del viaggio che permette di apprezzare maggiormente il valore della vittoria”.

