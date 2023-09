Lazio Women, oggi l'esordio in Coppa Italia: il mercato fa sognare Grassadonia

Si parte! Tra qualche ora anche la stagione della Lazio Women avrà inizio. Le ragazze di Grassadonia esordiranno alle ore 15.00 sul campo dell'Arezzo Femminile, nella partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una sfida secca: chi perde esce, chi vince va avanti e accede agli ottavi. Le biancocelesti sono chiamate a iniziare nel migliore dei modi la stagione, portando subito a casa una prima, ma già importante, vittoria che gli consentirebbe di affrontare l'Inter nel prossimo turno. Per quanto riguarda la Serie B, invece, l'attesa terminerà domenica prossima quando, ancora in trasferta, la Lazio affronterà il Verona.

Lazio Women, Grassadonia sorride: dal mercato arrivano nove rinforzi

La scorsa stagione non è riuscita a centrare la promozione, quest'anno la Lazio Women avrà l'obiettivo di riprovarci e per farlo si è dovuta muovere con insistenza anche sul mercato. Sono nove gli acquisti messi a segno dalla dirigenza e da subito a disposizione del tecnico: Goldoni, Mancuso, Ferrandi, Gomes, Kuenrath, Popadinova i nomi già noti, a cui si sono aggiunte anche Fierro dal Pomigliano e Göthberg, terzino classe '97 ex KuPS (squadra di origine svedese che nella scorsa stagione ha disputato Women's Champions League). E' arrivato, infine, il transfer di Baltrip-Reyes, difensore del '98 e di nazionalità panamense.