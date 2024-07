Lazio Women, Oliviero: "Derby? Ci penso da quando ho firmato" - VIDEO

Direttamente dal ritiro della Lazio Women a Torgiano, Elisabetta Oliviero, nuovo acquisto biancoceleste, ha espresso le sue sensazioni dopo l'arrivo e i primi giorni di lavoro con le nuove compagne e il mister. Le parole rilasciate dal difensore ai cronisti presenti: "La progettualità e la voglia che hanno espresso fin da subito di fare qualcosa di importante nei prossimi anni, c’è tanto lavoro. Stiamo lavorando molto soprattutto in vista di trovare delle nuove sequenze tra di noi, ci stiamo conoscendo e non vediamo l’ora di iniziare il campionato. Con le compagne mi sono trovato subito bene, in ogni zona sia fuori sia dentro al campo. Ho trovato un gruppo fantastico e si vede che hanno lavorato anche l’anno scorso per essere qui e quindi sono molto contenta”.

“Mister Grassadonia è uno che lavora molto, che guarda molto al dettaglio e soprattutto molto coeso anche con lo staff. Sono tutti sulla stessa linea, tutti molto preparati. È un gioco diverso perché comunque ogni allenatore ha le sue visioni, quello che ci chiede non è facile ma spero riusciate a vederlo in campo”.

“È un campionato diverso soprattutto rispetto allo scorso anno, il livello delle stesse giocatrici anche le ragazze che sono state già qui e che ha vissuto brutti momenti, le ho trovate cambiate e cresciute. Sono le prime che possono trainarci con questo cuore laziale che hanno”.

“È importante riconoscere il club in cui si è, la sua storia e quello che ha fatto. La cosa più importante è riuscire a lavorare per poter permettere un futuro che sia come il passato, lavoriamo per questo. Spero che un giorno riusciremo a accostare la nostra storia a grandi traguardi. A piccoli passi pensiamo alla nostra salvezza e poi vedremo”.

“Nazionale? Diciamo che aver avuto l’opportunità di partecipare alle qualificazioni dell’Europeo è stato pazzesco. Ho trovato giocatrici fortissime che mi hanno insegnato molto a tratti senza neanche accorgersene. Credo che il lavoro di oggi porti al domani, non vedo l’ora di poter dimostrare di poter giocare ancora per esserci l’anno prossimo in Svizzera”.

“Mi ha colpito l’atmosfera, ho trovato un gruppo unito e tutto parte da fuori del rettangolo di gioco. Se sono disposta a divertirmi e a stare con una mia compagna vuol dire che mi piace farlo e sicuramente riuscirò a fare quel metro di copertura in più o quell’attacco in più alla porta che ci può permettere di fare punti che ci servono”.

“Derby? Penso che dal momento in cui ho firmato ho pensato a questa partita, per l’importanza che ha e per la società. Per noi sarà un primo step per capire a che punto siamo e che cosa ci aspetta. Abbiamo tantissime emozioni, con un grandissimo rispetto per l’avversario che ha dimostrato e dimostrerà grandi capacità e faremo la nostra partita”.

