Lazio Women, Palombi dice addio: "Lo giuro, racconterò di te..."

La Lazio Women è pronta ad affrontare il campionato di Serie A. Dopo aver trionfato in cadetteria le ragazze di Grassadonia si danno appuntamento alla prossima stagione con l'obiettivo di confermare la categoria e aprire un nuovo ciclo. Nelle scorse settimane è stato dunque necessario tirare le somme e ripartire da chi, secondo la società e lo staff, sarà indispensabile per raggiungere i prossimi ambizioni obiettivi. Una selezione che ha visto escludere, tra le tante, anche Claudia Palombi. L'attaccante cresciuta con il biancoceleste indosso ha detto addio con un video emozionante - accompagnato dalle parole di Ultimo - e una bellissima lettera in cui esprime tutto il suo amore:

"6 anni, 6 stagioni, 2 promozioni in Serie A, infiniti pianti, infinite gioie, infinite emozioni.

Come potrei spiegarvi tutto questo?

Sei stata amore, odio, passione, impegno, dedizione e maledizione.

Mi hai insegnato a vincere ma soprattutto a perdere.

Mi hai insegnato il rispetto, verso questa maglia e verso questi colori.

Sei stata, sei e sarai per sempre la mia seconda pelle.

Mi hai insegnato cosa vuol dire sacrificarsi per qualcosa ma soprattutto per qualcuno.

Mi hai insegnato che il singolo non conta niente se alle spalle non c’è un un gruppo solido.

Mi hai insegnato che questi colori sono preziosi e che vanno rispettati ancor prima di essere amati.

Mi hai insegnato che nella vita non ti regala niente nessuno e che per raggiungere ciò in cui credi devi soltanto lottare ogni giorno.

Sei stata casa, famiglia, amore ma soprattutto un posto sicuro in cui rifugiarmi ogni maledetto giorno, ogni maledetta domenica.

Grazie per aver realizzato ogni mio sogno.

Grazie per avermi fatto conoscere persone che porterò sempre con me.

Grazie , perché ad oggi senza di te, non sarei me.

Si chiude il sipario Lazio Mia.

La promessa l’ho mantenuta.

Lo giuro, io racconterò di te.🩵

DestinAtA a VolAre!".