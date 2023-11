Lazio Women, Palombi: "Gol? Ecco le mie sensazioni. E sulla sosta..." - VIDEO

Al termine della sfida vinta contro il Chievo, Claudia Palombi ha commentato la prestazione delle biancocelesti ai microfoni dei cronisti presenti:“Sensazioni positive, cerco di aiutare la squadra sempre quando chiamata in causa e cerco did are il meglio. Oggi ne è valsa la pena perché è arrivato anche il gol, ma per me non è importante chi segna basta che si raggiungano queste prestazioni e risultati. Cerchiamo di rimanere più a lungo li su in classifica”.

“Ho visto un approccio molto positivo, non ero in campo dal primo minuto quindi ho potuto vedere meglio. Le ragazze hanno avuto un approccio molto importante, sono state aggressive su ogni pallone e siamo uscite a trovare subito la via del gol. Credo che la caduta di domenica sia stata solo un caso, abbiamo rialzato la testa e questo vogliamo fare fino alla fine dell’anno”.

“Sosta? Arriva nel momento migliore perché nonostante abbiamo vinto oggi, abbiamo recuperato l’errore di domenica ma credo che ci siano molte energie da recuperare perché ci alleniamo tutti i giorni. È giusto staccare un attimo la presa, cercare di analizzare al meglio le cose fatte bene e quelle fatte male”.

“Per quanto riguarda la giornata di ieri voglio lanciare un messaggio a favore di tutte noi donne. Quello che si è visto con Giulia è una cosa inaccettabile e credo che tutto il mondo debba sapere che un mondo senza una donna, anche una sola, è un mondo perso”.

