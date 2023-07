Lazio Women | Palombi: "Questa maglia è una seconda pelle per me"

Fonte: Lazio Style Magazine

Nell'ultimo numero di Lazio Style Magazine Claudia Palombi ha ripercorso i passi di quella che è stata per lei la stagione del ritorno. La calciatrice aveva lasciato la Lazio Women a malincuore, ma il distacco è durato poco: la scorsa stagione ha indossato nuovamente la maglia biancoceleste che per lei è una "seconda pelle". L'attaccante ha continuato: "La scorsa estate non vedevo l’ora che si potesse avverare nuovamente il sogno di vestire questi colori fantastici. Credo che uno dei goal più belli che ho realizzato nella mia carriera sia arrivato proprio quest’anno al Fersini contro l’Arezzo nell’ultima giornata di campionato. Sinistro al volo a incrociare all’angolino".

Ringraziamenti

Palombi ha poi voluto ringraziare chi l'ha accompagnata durante l'anno: "Quello che mi sento di dire alle mie compagne è solamente un grazie enorme. Abbiamo costruito un gruppo straordinario, creato rapporti intensi e di amicizia vera come quasi mai avvenuto prima. A mister Grassadonia voglio dire che la sua professionalità, le sue conoscenze e la sua attitudine per questo sport fanno di lui un grande allenatore e un professionista esemplare. Spero davvero di poter continuare a lavorare con lui perché c’è soltanto da imparare. La Società ha dimostrato grande passione verso l’universo del calcio femminile dandoci sempre grande fiducia".