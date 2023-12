Lazio Women-Pavia, Grassadonia vuole chiudere in bellezza. E Goldoni...

Dopo il successo in trasferta in casa del Tavagnacco, la Lazio Women affronterà il Pavia ‘in casa’. Il match, valido per l’undicesima giornata di campionato, si disputerà eccezionalmente allo Stadio Martoni di Monterosi e non al Fersini, come comunicato dalla società tramite i canali ufficiali. L’ultima tappa del 2023 verso la promozione, le biancocelesti vogliono chiudere l’anno solare in bellezza confermandosi in cima alla classifica e allungando le distanze dalle rivali, Parma e Cesena attualmente a -2, sperando in un passo falso della Ternana con cui ora condivide il primo posto, entrambe a 27 punti.

Mister Grassadonia potrà contare su tutta la rosa, eccezion fatta per Goldoni uscita mal concia dall’ultima partita. La centrocampista è alle prese con un problema alla caviglia, ma spera di tornare a disposizione quanto prima in vista del girone di ritorno. Il calcio d’inizio è alle 11 e la gara sarà diretta dal signor Alessio Amadei, della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Mauro Ottobretti e Francesco Foglietta.

