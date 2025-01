Lazio Women, Piemonte a LSC: "Rigori? Purtroppo va così". E sulla Juve...

Martina Piemonte è stata la protagonista della sfida vinta contro la Fiorentina al Fersini, l'attaccante della Lazio Women ha fallito, di nuovo, dal dischetto ma ha saputo rimediare siglando la rete del raddoppio. Ai microfoni ufficiali del club, la giocatrice he raccontato di quel momento e di come è iniziato questo 2025 per la squadra: "Sui rigori purtroppo va così quest’anno, si cambierà la rotta. Per fortuna mi sono rifatta. È cambiato qualcosa? Si, credo che le partite della prima parte di campionato ci abbiano dato consapevolezza e abbiamo capito quanto siamo forti quando giochiamo insieme. Lo abbiamo dimostrato, ora siamo più consapevoli. È un cammino, siamo solo all’inizio. I risultati lo dimostrano. Ogni partita dobbiamo giocarla come se fosse l’ultima”.

“È una crescita quella che stiamo facendo, non era scontato dopo gran partite e poi perdere. Abbiamo fatto grandi partite senza portare punti e la nostra forza è stata proprio l’unione, abbiamo continuato a lavorare sempre. Queste sono 3 partite in cui fino all’ultimo ce la giocheremo, quando giochiamo da squadra facciamo paura. Contro la Juve sarà alla morte. Poi abbiamo il Como, uno scontro diretto, la giocheremo a mille. Da qui a fine a stagione saranno tutte finali”.

“La cosa che ho ritrovato in Italia è che il campionato si è rinforzato tanto e fino all’ultimo sarà aperto, tranne questa regular season che dall’anno prossimo non ci sarà più”.

“Ho un altro approccio, sono qui perché amo aiutare. Per me è stata una scelta importante, faccio bene se la squadra fa bene. Da sola non faccio niente. Se sto facendo bene è perché tutte lo stiamo facendo”.

