Lazio Women, Pittaccio: "Emozioni forti all'Olimpico. Serie A? Sono felice e..."

La Lazio Women ha finito la stagione con un pareggio in casa col Parma, ma il risultato non ha impedito alla squadra di Grassadonia di festeggiare con i tifosi per il raggiungimento della Serie A conquistata nella gara col Ravenna. Francesca Pittaccio, tra le protagoniste dell'impresa, si è raccontata ai microfoni dei cronisti presenti al triplice fischio del match con le ducali. Le sue parole: “Sono emozioni difficili da descrivere perché sono stati anni difficili. Ancora non riesco a realizzare bene tutto quello che è accaduto. Devo dire che sono felice perché finalmente ce l’abbiamo fatta. Questo gruppo è stato fondamentale perché si è sacrificato, ogni giorno. Abbiamo dato in campo il 100% anche quando non ce l’avevamo, il mister è stato importantissimo in questo sia per la nostra crescita sia a livello individuale. Questa crescita la dedico a chi mi ha sostenuto e mi sostiene ogni giorno, che viene a vedere le mie partite anche quando le cose non vanno. Mi dà sempre la spinta per fare di più”.

“Domenica all’Olimpico è stata una grande emozione perché ti rendi conto che palco scenico è, finché non ci sei dentro non te ne rendi conto”

“Se pensiamo di essere protagoniste in Serie A? Assolutamente, la Lazio è una grande società e speriamo di portare in alto i colori biancazzurri”.

