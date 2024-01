Lazio Women, Pittaccio sfida la Ternana: "Siamo pronte per domenica"

La Lazio Women ha battuto il San Marino vincendo in rimonta in una sfida tutt’altro che semplice, complici soprattutto le condizioni pessime del terreno di gioco. Al triplice fischio, ai microfoni di Be Pi Tv, è intervenuta Francesca Pittaccio per commentare la prestazione della squadra: “Una vittoria molto importante data la difficoltà di campo, è stata dura e molto fisica. Siamo riuscite a giocare poco. Nel primo tempo siamo andate anche in svantaggio, poi siamo riuscite a recuperare e conquistare anche i tre punti per poterci preparare al meglio per la prossima sfida”.

“Questa vittoria ci dà conferma che caratterialmente ci siamo e siamo pronte, questa partita ci ha fatto vedere quanto riusciamo a uscirne anche in situazioni complicate. Gol? Ci ha dato serenità, ma era li che doveva arrivare. Erano venti minuti che stavamo li, i passaggi non riuscivano per il campo difficile. Siamo entrate nello spogliatoio con l’1-1 pronte poi per riconquistare il primo posto per affrontare al meglio la sfida di domenica”.

“Sinceramente non ho mai giocato in una situazione del genere, la palla neanche si alzava per quanta acqua c’era. L’importante era però la vittoria”.

