Lazio Women, Proietti: "Il mio gol è stata la ciliegina sulla torta. Lo dedico a..."

Elena Proietti ha assaporato la gioia del gol, realizzando la prima rete della stagione nel match in casa col Parma nell'ultima giornata di campionato. Al termine della gara, tra un festeggiamento e l'altro con la squadra, è intervenuta ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le sue emozioni: “È stato il mio primo e unico gol in stagione, ho avuto l’onere e l’onore di vestire la fascia da capitano quindi sono molto contenta perché è stata la ciliegina sulla torta di un percorso che ci ha visto lavorare da protagoniste onorando la maglia di una società importante. Sentivamo la voglia di raggiungere un obiettivo tutte quante insieme. Il gol è stato una soddisfazione importante per il percorso fatto durante questi mesi”

“Qual è stato il segreto? La forza del gruppo è stata lottare insieme per raggiungere l’obiettivo. Lo abbiamo messo davanti a qualsiasi individualismo e priorità che magari ogni giocatrice in quanto tale vuole avere. Credo sia questa la forza di questo fantastico gruppo creato per vincere e per raggiungere tutte insieme l’obiettivo. La forza più grande penso sia stata quella di lottare ogni giorno per mettere anche la compagna che scendeva in campo nelle migliori condizioni per poi portare a casa la vittoria. Ringrazio tutte le mie compagne perché ogni giorno in ogni allenamento hanno dato tutte il 200%. Questa vittoria è di tutti, ho avuto il privilegio e la fortuna i lavorare con tanti gruppi che ambivano a vincere il campionato di Serie B, ma devo dire che questo è stato un gruppo di alto livello. Ognuna ha scritto il suo nome all’interno di questo importante traguardo”.

“A chi lo dedico? A tutte le bambine che hanno la mia età e a quelle che sono anche più grandi di me per aver avuto il coraggio di raggiungere questo sogno. Prima era impensabile giocare in questo campo, questi impianti. Lo dedico a tutte le persone che hanno un sogno e a tutti i genitori che permettono alle loro figlie di fare questo sport”.

