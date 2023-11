Lazio Women, prosegue la marcia verso la Serie A: domani c'è la Freedom Fc

È ripartita a bomba la Lazio Women dopo la sosta per le nazionali, il tris rifilato al Brescia settimana scorsa al Fersini è stato un altro segnale positivo per la marcia verso la promozione. 18 punti in sei partite, domani alle 14:30 ci sarà la settima, in trasferta, contro la Freedom Fc e le biancocelesti cercheranno di replicarsi. Tutta la rosa è tutta a disposizione di Grassadonia, la pausa è stata fondamentale per svuotare l’infermeria e recuperare energie. La Serie A è un obiettivo concreto, ma per raggiungerla “bisogna avere equilibrio e lavorare tanto” . Lo ha precisato il tecnico a margine del match di domenica. La squadra conosce bene il proprio valore, “Questa Lazio può battere tutti. Ci sono ottime potenzialità e grandi margini di miglioramento” ha assicurato Eleonora Goldoni e la prossima sfida sarà un’altra occasione da non perdere per dare seguito ai successi collezionati finora, ma soprattutto per restare ancorate alla vetta attualmente condivisa, ancora, con la Ternana. L’unica che riesce a tenere il loro passo.

La partita, valida per la settima giornata di Serie B, sarà diretta dal signor Riccardo Dasso della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Daghetta e Barlocco.

