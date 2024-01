Lazio Women-Ravenna, Adami titolare: esordio importante per l’ex Milan

Una gara fondamentale quella di oggi, contro il Ravenna, per la Lazio Women, una di quelle dove è vietato sbagliare. Le capitoline hanno l'obbligo di vincere per restare ancora in corsa per la promozione, sono prime in classifica ma la differenza reti le condanna al terzo posto dopo Parma e Ternana. Una chance da non perdere e per l'occasione Grassadonia ha deciso di affidarsi alla new entry Greta Adami, la centrocampista arrivata in forza dal Milan è stata schierata in campo come titolare. Per lei sarà la prima sfida con la maglia biancoceleste.

