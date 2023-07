Lazio Women | Savini lascia dopo 12 anni: "L’amore puro non finisce neanche quando finisce"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Federica Savini ha deciso di salutare la Lazio Women. La colonna biancoceleste, che ha difeso per 12 anni questi colori (in mezzo una parentesi alla Res Roma), ha ufficializzato la sua decisione tramite un post su Instagram. La giocatrice di Genzano ha scritto: "12 anni d’amore puro. L’amore puro ti fa vivere le più belle gioie e le più grandi delusioni. L’amore puro ti fa donare te stessa, incondizionatamente. L’amore puro non finisce neanche quando finisce. La Lazio è questo. La Lazio è la vita. Un grazie speciale a tutte le persone che hanno trascorso questo viaggio con me, mi hanno fatto realizzare tutti i sogni che avevo da bambina, forse anche più di quelli che pensavo possibili, e mi hanno fatto diventare ciò che sono. La Lazio è una Fede".