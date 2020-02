Lazio Women, Seleman: "Domani partita decisiva per il primo posto!"

L'allenatore della Lazio Women è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare dei prossimi impegni: "Domani avremo una partita decisiva per il primo posto, ospiteremo il Napoli, attuale capolista del campionato. Loro hanno due punti in più di noi, abbiamo sfruttato la sosta per preparare la gara in modo perfetto. Speriamo di vedere un Fersini pieno, le ragazze stanno meritando il massimo del sostegno. Magari chi andrà a seguire la Lazio di Inzaghi allo stadio prima potrebbe passare a tifarci. Sarà uno scontro diretto per la promozione, si affronteranno due squadre che stanno facendo un campionato importantissimo. Siamo partiti con ambizioni diverse, loro erano partiti già con l'idea della promozione in testa mentre noi siamo una sorpresa. Adesso mancano 9 gare e se continueremo a lavorare così potremo regalarci un sogno perché è tutto nelle nostre mani. Sentiamo l'affetto dei tifosi, cresciuto passo dopo passo nel corso della stagione. La vittoria di Verona ha regalato alle ragazze una grande consapevolezza, affronteremo l'unica squadra capace di batterci in questo campionato. Rispetto all'andata, siamo cresciuti molto e vogliamo dimostrarlo".

