Lazio Women, si ferma Goldoni: “Lo scrivo con le lacrime agli occhi”-FOTO

“Torno presto” è la promessa di Eleonora Goldoni alla squadra e ai tifosi. La centrocampista della Lazio Women, durante la sfida di domenica col Tavagnacco, ha subito un infortunio alla caviglia che l’ha costretta a uscire anticipatamente dal terreno di gioco. Grassadonia dovrà fare a meno della numero venticinque, bisognerà capire per quanto tempo, ma sicuramente per la gara di domenica al Fersini con l’Academy Calcio Pavia.

Questo il messaggio scritto dalla biancoceleste sotto il suo ultimo post su Instagram: “Darò tutto per recuperare al meglio e il prima possibile. Lo scrivo con le lacrime agli occhi, lo dico col cuore in mano, lo prometto con tutta la passione che ho, per me stessa, per la mia squadra, per chi mi vuole bene. Torno presto. Sto già tornando”.

