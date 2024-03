Lazio Women, si riparte da Bologna: dubbi e novità per Grassadonia

Pausa terminata, archiviata la parentesi Nazionali, torna la Serie B Femminile e si riparte dalla diciannovesima giornata. La Lazio Women si è messa alle spalle il poker nel match casalingo con l’Arezzo, è in viaggio verso Bologna per un’altra gara importantissima. Domani al Campo Sportivo ‘Luciano Bonarelli’ affronterà le felsinee reduci da una pesantissima sconfitta col Cesena, il calcio d’inizio è fissato alle 14:30. Due sono gli obiettivi: il primo è portare l’intera posta in palio a casa per poter restare in vetta, il secondo è cercare di essere più incisive sotto porta. Per poter tenere il passo alla Ternana, sempre in cima alla classifica, bisogna accorciare le distante dal punto di vista della differenza reti che al momento vede le umbre in vantaggio con uno scarto di dodici centri in più rispetto alle capitoline.

La sosta è servita per ricaricare le energie, più mentali che fisiche. La pressione si fa sentire e gestirla non è facile. Da martedì a Formello le biancocelesti hanno lavorato assiduamente per preparare al meglio l’incontro, non hanno partecipato Popadinova, Baltrip Reyes e Colombo impegnate con le rispettive selezioni. La bulgara è in forse per la partita con le rossoblù, sicuramente non ci sarà Falloni ma in compenso siederà in panchina il nuovo acquisto Maria Hovmark, l’attaccante danese arrivata nella sessione invernale di mercato.

Dirigerà la gara il signor Alessandro Pizzi, sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Ruocco e Matteo Cappelletti.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE