Lazio Women, tanti auguri a Letizia Musolino! La centrocampista "ora ne ha 20"

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

"Ora ne ho venti, correndo tu non mi prendi. Ne ho fatti venti, ora ne ho venti". Nelle cuffiette di Letizia Musolino, idealmente, suona '20' di Capo Plaza. La canzone del rapper di Salerno può essere la colonna sonora della stagione alla Lazio Women della centrocampista che oggi festeggia i suoi vent'anni. La classe 2003 è arrivata a Roma quest'estate dalla Sampdoria Women, ma non ha ancora potuto esordire con la nuova maglia per via di un infortunio che la sta tenendo lontana dal campo. Nonostante questo "zero rimpianti", citando Plaza.

FATICHE E GIOIE - La Musolino ha combattuto per arrivare agli alti livelli dov'è ora. A marzo, dopo un incontro con i bambini, disse: "Ho iniziato a giocare da piccola perché papà mi portava allo stadio. Completato il percorso nelle giovanili, sono riuscita a esordire in prima squadra. Ho lavorato tanto per questo, la fatica paga sempre". La stessa fatica che ha fatto lei (che in carriera l'ha portata a vestire le maglie di Juventus U19, San Marino Academy, Sampdoria), la sta facendo l'intera squadra per raggiungere la promozione in Serie A. Domenica si giocherà contro il Cittadella, match fondamentale per mantenere il primo posto. Le compagne vorranno regalare a Letizia tre punti e tanta felicità. Intanto lei festeggia, si concentra, mette la musica nelle cuffiette e aspetta di splendere anche sul rettangolo verde.