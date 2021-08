Lazio Women, tre biancocelesti convocate dal ct dell'Italia Under 17: i dettagli

Prima convocazione internazionale per il Settore Giovanile femminile della Lazio. Ad un anno dall’apertura del vivaio biancoceleste dedicato al settore femminile, tre ragazze dell’Under 17 biancoceleste, infatti, sono state selezionate dalla Nazionale italiana di categoria. In vista della doppia gara amichevole con la Svizzera sono state convocate Erin Maria Cesarini, Anna Chiara Galassi ed Elettra Martinoli. La squadra guidata da Nazzarena Grilli sarà in ritiro dal 3 al 10 settembre.

