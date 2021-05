Lazio Women, tre punti con il Tavagnacco per vincere il titolo

La Serie A è stata presa, ma non basta. Le ragazze di Carolina Morace vogliono di più, meritano di più. Oggi hanno l'opportunità di chiudere la stagione da sogno in bellezza. Alle 15 la Lazio Women ospiterà al Fersini il Tavagnacco Femminile (quarto a 10 punti di distacco dalle biancocelesti) per cercare di vincere il titolo. Al momento le ragazze guidate da Martin sono prime a un punto dal Pomigliano, impegnato a Ravenna nel pomeriggio. Le biancocelesti sono artefici del proprio destino e hanno già dimostrato di essere in grado di farcela.