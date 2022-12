Lazio Women - Trento Women, dove vedere la partita in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Chi ha tempo non aspetti tempo. La Lazio Women ha avuto una battuta d'arresto nell'ultima giornata di campionato pareggiando con il ChievoVerona in trasferta, ma ha subito l'occasione per tornare a vincere e allungare sulle pretendenti. Domenica 11 dicembre alle 14:30 si gioca al 'Fersini' di Formello contro il Trento Women per l'11^ giornata di campionato. Le biancocelesti sono attualmente prime a +3 dal Napoli. I tifosi potranno seguire il big match dagli spalti (il centro sportivo è tornato a porte aperte) oppure in tv e in streaming, su Eleven Sport, da poco acquistata da DAZN.