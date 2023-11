Lazio Women, tutte in posa al Fersini: il post social della società - FOTO

Prosegue il bellissimo inizio di stagione della Lazio Women che, dopo la vittoria in casa della Freedom FC, è volata in testa alla classifica del campionato. Oggi poi per le ragazze allenate da Grassadonia è stata una giornata speciale: squadra, staff e allenatore si sono infatti ritrovati allo stadio Mirko Fersini per la classica foto di squadra stagionale. Proprio la società biancoceleste ha postato sui social lo scatto che ha fatto in pochissimo il pieno di like.