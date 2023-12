Lazio Women, variazione importante in vista del Pavia: il comunicato

La partita tra la Lazio Women e l'Academy Calcio Pavia, in programma per domenica 17 dicembre, ore 11.00, e valida per l'undicesima giornata di Serie B Femminile, non si giocherà al campo Mirko Fersini di Formello come di consueto. Per mezzo di una nota sul proprio sito ufficiale la società biancoceleste ha comunicato che le ragazze di Grassadonia scenderanno in campo presso lo Stadio Martoni di Monterosi, provincia di Viterbo. Di seguito l'annuncio:

"La S.S. Lazio comunica che la gara Lazio Women-Academy Calcio Pavia, valida per l'XI giornata del campionato di Serie B Femminile, verrà disputata domenica 17 dicembre alle ore 11:00 presso lo stadio M. Martoni di Monterosi (Viterbo)".