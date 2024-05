Lazio Women, Varriale a LSC: "Stiamo a mille. Siamo serene e pronte per..."

Nell'immeddiato post gara di Lazio Women - San Marino, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuta Marta Varriale per commentare la vittoria di squadra: "Non era assolutamente semplice, l’importante era approcciare bene dall’inizio e così è stato. Siamo andate subito in vantaggio, abbiamo raddoppiato e siamo contente per il risultato che non era facile. Lo spirito della squadra? Siamo positive, l’importante era portare a casa i tre punti oggi perché fondamentali e da stasera penseremo già a domenica. Siamo serene e pronte”.

“Porta inviolata? Siamo contente di esserci riuscite oggi, speriamo di continuare così”.

“Bilancio della stagione? Tante di noi hanno iniziato a lavorare con Grassadonia da maggio scorso, è quasi un anno che lavoriamo insieme anche con i nuovi innesti di quest’anno. Tutti i giorni siamo a mille, stiamo tanto tempo sul campo e questo sta portando risultati. Siamo contente perché facciamo quello che ci chiede il mister e stiamo bene”.

“Adesso due minuti, il tempo di festeggiare e poi si pensa a domenica”.

