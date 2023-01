Lazio Women, Visentin infortunata: la società si muove sul mercato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si muove sul mercato per rafforzare la Women. La squadra di Catini tornerà in campo l'8 gennaio in Coppa Italia contro il Milan e dovrà fare a meno dell'attaccante Noemi Visentin. Contro il Napoli, nell'ultima uscita del 2022, era squalificata, mentre ora è infortunata e ne avrà per un po'. Il problema al ginocchio è più serio del previsto. Questo costringe il dg Enrico Lotito, insieme a Fabiani, Bianchi e Caprini, a cercare qualcuno che possa coprire il vuoto in attacco. Non sarà facile sostituirla: al momento il Cobra (così è stata soprannominata dai tifosi) ha segnato 8 reti essendo la terza miglior marcatrice del campionato.