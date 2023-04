Lazio Women, vittoria e primato: prosegue la nuova era...

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Mauro Bianchessi dal 1 aprile non è più un dirigente della Lazio. Il direttore ha annunciato con una lettera che per motivi personali avrebbe lasciato il club al termine del mese di marzo. Per cinque anni è stato il responsabile del settore giovanile e di quello femminile. Le rivoluzioni però in casa Lazio non sono scattate nell'ultima ora. Già in estate scettro e corona della Primavera sono passati al Direttore Enrico Lotito sostenuto dall'esperienza profonda di Angelo Fabiani. Una ricostruzione avvenuta dall'alto, che in questi mesi inevitabilmente, ha trasferito influssi e motivazioni a tutto il resto del settore giovanile e del comparto femminile biancoceleste.

Nuovi metodi e nuova organizzazione lavorativa alla base della rinascita. Un percorso che ha spinto sia la Primavera che la Lazio Women in vetta alle classifiche dei loro rispettivi tornei. Un risultato da confermare certo a fine stagione, ma che risalta l'impegno costante di un intero staff al servizio del nuovo progetto.

RIFONDAZIONE DALLE CENERI - In questa stagione la squadra è stata rifondata per via della retrocessione in Serie B dopo solo un anno nel massimo campionato: molte calciatrici sono state cedute e la società ha ultimato un restyling studiato nel dettaglio. Presenza costante e spirito di gruppo, ecco gli ingredienti umani che Angelo Fabiani prima ed il giovane Lotito poi, hanno voluto inculcare al gruppo. Un messaggio recepito e assimilato, tanto da spiccare il volo e conquistare la vetta. L'ultima fatica di ieri è quella consumata in casa, con una vittoria per due a zero sull’Apulia Trani nella ventitreesima giornata del campionato di Serie B Femminile. Al Fersini le reti biancocelesti, una per tempo, portano la firma di Chatzinikolaou e Fuhlendorff (le due bomber più prolifiche della formazione, ndr). La squadra di Catini con questo successo blinda il primo posto restando più tre dal Cittadella secondo, avversario nel prossimo turno in un vero e proprio spareggio per la Serie A. Programmi e progetti di una nuova Lazio. L'era di Fabiani - Lotito prosegue rigogliosa, tra speranze e importanti aspettative.