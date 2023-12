Lazio, Zaccagni a LSC: "Oggi servirà una grande partita. Le mie 100 presenze..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Manca sempre meno all'inizio di Inter - Lazio, sfida che chiuderà la domenica di Serie A. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Mattia Zaccagni per analizzare il match dell'Olimpico. Ecco le sue parole: “Oggi affronteremo la squadra più forte del campionato. Servirà la migliore prestazione, bisogna cercare di portare punti. Il mio lavoro oggi sarà sempre lo stesso. Dobbiamo cercare di giocare la nostra miglior partita per metterli in difficoltà".

100 PRESENZE CON LA LAZIO - "È un grande orgoglio per me averle fatte con un grande club come la Lazio. Sono contentissimo e spero di festeggiare con una vittoria".