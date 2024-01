Lazio | Zaccagni, differenziato alla vigilia. Ma sui social punta l'obiettivo - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia del derby di Coppa Italia contro la Roma, Mattia Zaccagni è stato impegnato esclusivamente in un lavoro differenziato al chiuso. È in bilico, domani arriverà la decisione definitiva sulla loro convocazione, non è escluso che vadano in panchina. Tuttavia, l'esterno sui social punta l'obiettivo: su Instagram, infatti, è spuntata una storia preparata ad hoc per la stracittadina. Data e orario del match, poi la foto di Zac in maglia biancoceleste, quella che spera di indossare in campo domani pomeriggio.

