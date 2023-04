Lazio, Zaccagni è il Player of the week per DAZN: il riconoscimento

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' di certo la sua stagione migliore. Mattia Zaccagni, con la Lazio di Maurizio Sarri si esalta e continua a migliorarsi giorno dopo giorno. Attacca di più la porta e l'area da rigore, come richiesto sin dal giorno del suo arrivo dal tecnico toscano. La dimostrazione sono i suoi numeri impressionanti: raggiunge la doppia cifra per la prima volta in Serie A e diventa il miglior marcatore italiano a quota 10 gol. Sogno coronato, ma non vuole fermarsi, come ha anche detto nel post partita di Lazio - Juve. Non solo, nella stagione in corso, l'arciere è andato a segno contro quasi tutte le big, si tratta di Napoli, Atalanta, Milan, Roma e per l'appunto i bianconeri. Gli manca solo l'Inter, e nel frattempo di rifarsi contro la squadra di Simone Inzaghi, Mattia ha vinto il riconoscimento per la 29esima giornata di Serie A di Dazn. E' lui infatti il Player of the Week, (il giocatore della settimana, ndr). I tifosi infatti, dopo ogni partita sono chiamati a selezionare il giocatore preferito di un turno di campionato, e ad aggiudicarsi il trono è stato proprio Zaccagni.