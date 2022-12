Lazio, Zaccagni è tornato! In campo insieme alla sua "spalla" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Buona la prima per la Lazio. Si è conclusa la sessione d’allenamento sul campo per i biancocelesti, attendevano con ansia questo giorno dopo due giorni di soli test. È tornato in gruppo Mattia Zaccagni dopo il problema al polpaccio che lo aveva costretto a fermarsi prima della sosta. L’arciere ha voluto immortalare il momento per poi condividerlo su Instagram attraverso una story, ma non è la sola gioia della giornata. L’altra è rappresentata da Ciro Immobile, i due sono molto legati e insieme stanno condividendo non solo l’avventura nella Capitale ma anche la felicità di essere diventati papà. Uno per la prima volta, l’altro per la quarta. Hanno svolto gli esercizi fianco a fianco, sembrano ormai inseparabili. L’attimo è stato catturato con uno scatto poi condiviso sempre dall’ex Verona sui social, accompagnato da un cuore.

