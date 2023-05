Lazio, Zaccagni fa una dedica a Chiara Nasti, e lei... - FOTO

Oggi è la giornata mondiale della festa della mamma. Seppur non è la ricorrenza a celebrare la grandezza di una madre, oggi è un'occasione in più per ringraziarla per tutto ciò che ha dato e continua a dare giorno dopo giorno, ma il pensiero è rivolto anche a chi non ha più la possibilità di averla con sé. Giornata di grande festa dunque, e in casa Lazio arrivano le prime dediche, tra cui Mattia Zaccagni che, grazie alla sua Chiara Nasti quest'anno è diventato papà del piccolo Thiago. Così, sui social riporta la foto della sua compagna all'Olimpico mentre tiene in braccio il bebé e scrive: "Tanti auguri amore mio. Buona festa della mamma. Ti amo". Anche Chiara stessa però ha voluto mandare un augurio a tutte le mamme e, dall'alto del suo profilo Instagram ha pubblicato un post in cui ha scritto: "Augurissimi a tutte le mamme". Qui sotto i post celebrativi.