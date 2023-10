Lazio | Zaccagni, Immobile e Provedel: il punto sull'infermeria

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ore importanti in casa Lazio. Nonostante sia ancora in corso la sosta nazionali, i biancocelesti iniziano a pensare al campionato che tornerà sabato sera con la trasferta di Sassuolo. A preoccupare tutti è la situazione infermeria. Sono tre i calciatori fermi ai box che rischiano di non esserci al Mapei. In primis, c'è il capitano Immobile alle prese con un affaticamento ai flessori. Esclusa la paura lesione, Ciro non è stato convocato da Spalletti ed è rimasto a Roma per recuperare dal problema fisico. Nel mezzo c'è stata l'intervista polemica rilasciata al Messaggero che ha lasciato qualche malumore. Il bomber farà di tutto per esserci, ma è difficile pensare attualmente a un suo impiego dal primo minuto visto anche l'ottimo periodo di forma di Castellanos.

Fari puntati anche su Mattia Zaccagni. Il problema alla caviglia lo ha costretto a dare forfait in Nazionale. Ha saltato l'impegno contro Malta, niente da fare nemmeno per l'Inghilterra. Verrà monitorato giorno dopo giorno dallo staff medico biancoceleste in vista del match di sabato. Sarri non prenderà grossi rischi visto il tour de force che aspetta la sua squadra. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma Pedro si tiene pronto. Ha già dato segnali importanti nelle ultime due con Celtic e Atalanta.

Il terzo pilastro non al meglio fisicamente è Ivan Provedel. Ha un ematoma all'altezza del bacino che non si è completamente riassorbito ma che potrebbe farlo entro sabato sera. Nell'ambiente filtra ottimismo e il portierone ha messo già nel mirino la sfida ai neroverdi. Il problema sarebbe stato riscontrato per la prima volta dopo la partita di Glasgow, ma grazie agli antidolorifici è riuscito ad esserci anche con la Dea. Lo staff medico è fiducioso: a meno di sorprese l'ematoma dovrebbe riassorbirsi entro il weekend.