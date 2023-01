Lazio, Zaccagni inarrestabile: anche per lui arriva un record europeo - FOTO

Siamo abituati a leggere di record su record battuti da Ciro Immobile, in Italia e in Europa. Ma quando Ciro non c'è che succede? Facile, i record li batte Mattia Zaccagni. Come riporta la pagina Instagrram ufficiale di Paolo Opta, il numero 20 biancoceleste è il centrocampista che ha sia segnato che fornito un assist nel medesimo match più volte nei maggiori cinque campionati europei in corso (tre).

3 - Mattia Zaccagni è il centrocampista che ha sia segnato che fornito un assist nel medesimo match più volte nei maggiori cinque campionati europei in corso (tre). Versatile.#LazioMilan pic.twitter.com/S9pZpGCosy — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 24, 2023