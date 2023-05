Lazio, Zaccagni mai così tanto a secco: l'Udinese è un tabù

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Da quando è andato in doppia cifra non è più riuscito a scavalcare il muro delle 10 reti stagionali. Per tornare a volare, la Lazio ha bisogno del suo vero Mattia Zaccagni, quello pronto a galoppare sull'out mancino, stra strappi e scatti. Il suo digiuno in termini di gol è arrivato a sei partite, troppe per la squadra di Maurizio Sarri che ha bisogno dei suoi uomini migliori per correre ancora verso la Champions. Ad attendere la Lazio, domenica 21 maggio alla Dacia Arena ci sarà l'Udinese. L'avversario potrebbe far sbloccare l'esterno d'attacco visto che i friulani rappresentano un tabù. Infatti, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Zaccagni, in 8 incontri, non ha mai segnato alla squadra di Sottil. Sarà arrivato finalmente il momento giusto per migliorare le proprie abilità in area di rigore? Sarri se lo augura come tutta la squadra: ognuno dovrà fare la sua parte per centrare l'obiettivo.