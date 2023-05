Lazio, Zaccagni per tornare al top: e all'Olimpico c'è feeling...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Partita delicatissima quella che attende questa sera la Lazio. All'Olimpico arriva un Lecce con il coltello tra i denti e affamato di punti utili per la salvezza. Sarri pretende una reazione dopo le ultime uscite non irresistibili. Serve una scossa alla sua squadre e soprattutto ai suoi big che vogliono tornare ad essere decisivi. Tra questi Mattia Zaccagni che ha superato l'affaticamento e ha voglia di tornare al top. Contro i salentini la fascia sinistra sarà ancora sua. Pronto a sgasare e a colpire con il suo arco. Dei 10 gol messi a segno in campionato, ben 7 sono arrivati tra le mura amiche dell'Olimpico (Napoli, Spezia, Salernitana, Empoli, Milan, Roma e Juventus). Gli restano il match di questa sera e quello con la Cremonese per incrementare questo dato. Oggi Sarri spera di riaverlo da protagonista come tutto il resto della stagione. E' fondamentale la spinta dei big in queste battute finali per la Champions della Lazio.