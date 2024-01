Lazio, Zaccagni pizzicato alla Ficoncella: il gesto per recuperare dal ko

Mattia Zaccagni non sarà disponibile contro il Napoli. Sia perché squalificato in campionato, dopo il giallo rimediato contro il Lecce da diffidato, e sia per il problema all'alluce che si trascina dalla partita contro l'Udinese, costato caro anche nella semifinale di Supercoppa italia contro l'Inter che l'ha costretto a dare forfait a pochi minuti dal fischio d'inizio. In questi giorni, l'esterno della Lazio sta rifiatando per recuperare al 100% dall'infortunio e, come riporta la Provincia, nella giornata di oggi è stato pizzicato mentre immergeva il piede nella "magica" acqua della Ficoncella. Zaccagni si è recato infatti a Civitavecchia per farsi il bagno nelle vasche di acqua termale tanto care agli abitanti del posto, scambiando qualche foto anche con alcuni tifosi presenti.