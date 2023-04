Lazio, Zaccagni si esalta contro le grandi: ne manca soltanto una

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mattia Zaccagni è il trascinatore della Lazio. Due suoi gol hanno deciso le sfide contro Roma e Juventus, regalando punti fondamentali per la corsa alla Champions League. L'attaccante classe '95 ha raggiunto quota 5 gol in campionato, diventando il solitaria il miglior marcatore italiano. In particolare Zaccagni si esalta contro le grandi: nella stagione in corso ha segnato in Lazio - Napoli 1-2, Atalanta - Lazio 0-2, Lazio - Milan 4-0, Lazio - Roma 1-0 e Lazio - Juventus 2-1. Manca soltanto l'Inter per completare l'elenco delle big colpite e affondate dall'areciere biancoceleste.