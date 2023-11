Lazio, Zaccagni si gode la serata con Thiago: "Coccole e cartoni" - FOTO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Mattia Zaccagni è stato uno dei grandi assenti dell'ultimo derby di Roma. Il numero 20 non è potuto scendere in campo per un problema al ginocchio patito contro il Feyenoord. Ora sta recuperando per tornare al meglio dopo la sosta. Intanto, però, si gode del tempo a casa, e soprattutto in famiglia. L'ultima storia pubblicata su Instagram non lascia spazio a dubbi: "Coccole e cartoni", scrive, mentre si trova sul divano con il figlio Thiago. Un ottimo modo per ricaricare le pila in attesa di tornare in campo.