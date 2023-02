Lazio, Zaccagni si prende una 'pausa' e si gode la sua Chiara - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio sta proseguendo la preparazione della sfida contro l’Atalanta, in programma sabato alle 20:45 all’Olimpico. È un periodo molto intenso per i biancocelesti, diversi sono gli impegni ravvicinati e le possibilità di recuperare le energie si riducono sempre di più. Sarri e il suo staff ragionano col calendario alla mano, vogliono mantenere alta la concentrazione e allo stesso tempo consentire ai ragazzi un minimo di riposo per poter affrontare in forze i prossimi appuntamenti. Oggi le porte di Formello resteranno chiuse, riapriranno domani, e le aquile si stanno godendo qualche ora di relax. Mattia Zaccagni ha scelto di trascorrere del tempo in compagnia della sua Chiara. Come testimoniano le stories su Instagram dell’arciere, la coppia, sempre più innamorata, è andata a pranzo fuori.

