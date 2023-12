Serata dalle emozioni forti e contrastanti per Mattia Zaccagni che è tornato a segnare nalla sfida contro l'Empoli ma con il cuore triste per la scomparsa dell'amato nonno.

Il gol e anche il post gara sono infatti dedicati a lui: "Per me una giornata difficile, spero che tu sia orgoglioso di me. Per te Nonnino", queste le sue parole postate sui social.