Lazio, Zaccagni torna a Verona: prima volta da ex per l'esterno

La sfida di lunedì sera tra Verona e Lazio al Bentegodi oltre a mettere in palio punti importanti sarà anche l'occasione per alcuni giocatori biancocelesti di salutare il loro ex pubblico. Infatti sono ben tre i calciatori della rosa laziale che hanno militato tra le file dei veneti. Tra questi spicca Zaccagni che con la maglia gialloblu si è affermato in maniera definitiva in Serie A. Le sue prestazioni con gli scaligeri hanno richiamato le attenzioni della Lazio, che nell'estate 2021 ha deciso di acquistare per rimpiazzare il partente Correa. Lo scorso anno però l'esterno di Sarri non ha preso parte alla debacle veronese in cui i capitolini incassarono un sonoro 4-1. Sarà la prima volta davanti ai tifosi che lo hanno amato e coccolato. Medesimo il discorso per Casale e Cancellieri che sono arrivati nell'estate del 2022 proprio dal Verona. Il difensore è cresciuto nel settore giovanile veneto, mentre il classe 2002 ha debuttato nel calcio professionistico con la maglia dell'Hellas.