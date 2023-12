Lazio, Zaccagni torna decisivo: manca solo il rinnovo...

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni è tornato a incidere come lo scorso anno. Niente doppia cifra per il momento, ma il ritmo delle ultime settimane è quello. Due gol nelle ultime tre. L'infortunio muscolare è alle spalle, il 20 è di nuovo decisivo con le sue accelerazioni e adesso è tornato anche sul tabellino dei marcatori.

Da quando è arrivato, Zac ha avuto una crescita esponenziale. Come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri e come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport, manca solo il rinnovo. Si è fatta avanti timidamente la Fiorentina ma non c'è nulla di concreto. Mattia resta un sogno per la Viola perché la Lazio spara altissimo.

Zaccagni è a un anno e mezzo dalla scadenza di contratto e la sua priorità, come ribadito in più occasioni, è rinnovare e proseguire in biancoceleste. La trattativa per il prolungamento è ferma, ma lui vuole restare. La palla è in mano al club che deve fare il primo passo. Giugno 2025 non è così lontano e il giocatore aspetta una telefonata.