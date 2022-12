Lazio, Zaccagni tra i migliori esterni della Serie A: i numeri

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'inizio stagione di Mattia Zaccagni è stato decisamente importante. L'esterno offensivo ex Hellas Verona è partito fortissimo in campionato come mai prima d'ora in carriera. Come riporta il "Corriere della Sera" con ben 5 gol e 3 assist è tra i migliori nel suo ruolo dell'intera Serie A. Gli manca appena una marcatura per raggiungere il suo record nel torneo (quota 6), ma la sua aspirazione è quella di raggiungere la doppia cifra così come proclamato la scorsa estate durante il ritiro ad Auronzo di Cadore. Al momento solo Leao e Kvaratskhelia hanno fatto meglio con 6 reti. Tornando a Zaccagni ad avvalorare il suo ottimo rendimento sono i 71 duelli vinti (nessuno come lui in Serie A) e i 44 falli subiti. Nei top campionati europei solo Vinicius Junior (49), Neymar (46) e Bellingham (45) hanno procurato alle loro squadre un maggior numero di calci di punizione.