Lazio, Zaccagni verso il rientro, Patric preoccupa: il punto

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Per uno che va, c'è sempre uno che torna. La Lazio, dopo la disfatta contro l'Atalanta scenderà in campo sabato 10 febbraio contro il Cagliari. Tra i ritorni c'è da registrare quello di Danilo Cataldi, dopo aver scontato la squalifica in campionato, out invece Nicolò Rovella dopo l'ammonizione contro l'Atalanta, era diffidato. Come riporta il Corriere dello Sport, Zaccagni è atteso per domani a Formello dopo la brutta distorsione all'alluce che l'ha costretto a dare forfait dalla semifinale di Supercoppa italiana in poi. L'esterno si è curato in Romagna e ci sono speranze di rivederlo contro il Cagliari, ma a prevalere sarà la cautela.

Per oggi Sarri ha disposto una giornata di riposo dopo la seduta di scarico di ieri mattina alle 11. Un altro ai box è Patric per un infortunio riportato alla spalla destra dalla partita contro il Lecce. Out sicuramente sabato, presenza in bilico anche nel big match di Champions League contro il Bayern Monaco.

Il programma di allenamenti prevede una doppia sessione per domani, una fissata alle 11, la seguente alle 15, subito dopo pranzo. Sotto gli occhi di Sarri Zaccagni, da valutare fortemente per una possibile convocazione contro il Cagliari.

Pubblicato il 6/02